Benfica cede receita de jogo ao Montalegre

O Benfica deverá ceder a parte da receita de jogo, assim como a referente à transmissão televisiva ao Montalegre, ao que Record apurou. Os encarnados mostram-se solidários com o emblema semiprofissional do Campeonato de Portugal que, com ajuda determinante do município do distrito de Vila Real, assegurou a realização do jogo na sua ‘casa’ habitual.

Entretanto, o presidente da Câmara, Orlando Alves, irá receber Luís Filipe Vieira nos Paços de Concelho e distinguir o presidente das águias com a medalha do município "pelos serviços prestados pelo Benfica à nação".