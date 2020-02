Benfica empata em Famalicão e avança para a final da Taça de Portugal

O Benfica assegurou esta terça-feira o apuramento para a final da Taça de Portugal, ao empatar a um golo na visita ao reduto do Famalicão. Às águias valeu o triunfo da primeira mão, por 3-2, que conjugado com esta igualdade permite à formação da Luz voltar à decisão do Jamor três anos depois (a última vez que esteve na final foi em 2016/17, época na qual triunfou diante do V. Guimarães).