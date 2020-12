Tudo fácil para o Benfica. Ao intervalo, os encarnados já goleiam por 4-0, após uma entrada demolidora dos encarnados. Entre os 11 e os 15 minutos, a equipa de Jorge Jesus marcou por três vezes: Gonçalo Ramos, Pizzi e Seferovic fizeram os golos. O jovem avançado ainda rematou ao ferro, assim como Kady num livre indireto. Aos 42, Seferovic bisou na partida após assistência de Nuno Tavares.



------------------------







42' - GOLO DO BENFICA! (4-0) SEFEROVIC! Bisa o suíço! Contra-ataque conduzido por Rafa, o extremo perdeu a bola, mas Nuno Tavares surpreendeu Sparagna. O defesa assistiu Seferovic que fez o mais fácil. Segunda assistência de Nuno Tavares.





Benfica chega à goleada com bis de Seferovic após grande sprint de Nuno Tavares Benfica chega à goleada com bis de Seferovic após grande sprint de Nuno Tavares

Seferovic tirou adversário do caminho e fez o 3-0 do Benfica diante do Vilafranquense Seferovic tirou adversário do caminho e fez o 3-0 do Benfica diante do Vilafranquense

Nuno Tavares cruzou e Pizzi fuzilou: eis o segundo golo do Benfica diante do Vilafranquense Nuno Tavares cruzou e Pizzi fuzilou: eis o segundo golo do Benfica diante do Vilafranquense

Gonçalo Ramos isolou-se, fintou o guarda-redes e colocou o Benfica a vencer o Vilafranquense Gonçalo Ramos isolou-se, fintou o guarda-redes e colocou o Benfica a vencer o Vilafranquense

40' - Rodrigo Rodrigues a aparecer na área, mas a cabecear por cima.40' - Agora foi Pedrinho a rematar forte à entrada da área, mas a sair muito por cima.38' - João Ferreira, Samaris e Everton já aquecem.37' - Remate de Rafa para defesa de Tiago Martins.36' - Pizzi a descobrir a desmarcação de Seferovic, mas o suíço foi apanhado em fora de jogo.32' - Novo remate à trave, desta vez para o Vilafranquense. Livre indireto na área após Nuno Tavares atrasar para Helton Leite e o guarda-redes agarrar a bola com as mãos. Kady rematou ao ferro!26' - À trave! Bom passe de Pedrinho 'a descobrir' a entrada de Gonçalo Ramos, que recebeu de peito... e atirou com estrondo ao ferro. Grande lance do ataque do Benfica!23' - Defende Tiago Martins! Cruzamento de Gilberto, cabeçada de Seferovic, mas o guardião fez uma grande defesa.19' - Excelente combinação do ataque dos ribatejanos. Rúben Gonçalves apareceu em boa posição, mas atirou por cima.Sai tudo bem ao Benfica! Pedrinho fez um passe a rasgar, o avançado trabalhou bem na área, tirou um adversário do caminho e o suíço atirou a contar. Que entrada do Benfica!Cruzamento de Nuno Tavares na esquerda e o médio a rematar de primeira para o fundo das redes à entrada da área.13' - Cartão amarelo para Kady por falta sobre Rafa.Passe milimétrico de Gabriel a lançar a corrida do avançado que, isolado, contornou o guarda-redes e atirou para a baliza deserta. Tudo bem feito no ataque do Benfica.8' - Falha Pedrinho! Livre para o Benfica marcado de maneira curta, o brasileiro puxou para o pé esquerdo, mas atirou por cima. Já estava muito pressionado.2' - Helton Leite segura após alguma confusão na área. O Vilafranquense entra destemido no encontro.- Falta muito pouco para o início do jogo. Equipas já no relvado.- Onze do Vilafranquense: Tiago Martins, Marcos Vinícius, Sparagna, Diogo Coelho, Vítor Bruno, Kady, Izata, Varela, Jefferson, Rúben Gonçalves e Rodrigo.- Já há onze do Benfica: Helton, Gilberto, Otamendi, Jardel, Nuno Tavares, Gabriel, Pizzi, Pedrinho, Rafa, Gonçalo Ramos e Seferovic;- André Narciso, da AF Setúbal, irá dirigir o encontro;- Ceitil e Gabriel Honório são as únicas baixas para o técnico do Vilafranquense;- Para este encontro, deverá apresentar o seguinte onze: Maringá, M. Vinícius, Diogo Coelho, Timbó e Vítor Bruno; Jefferson, Izata e Filipe Oliveira; Rúben Gonçalves, Leandro e Carlos Fortes;- Este será o sexto encontro de Tralhão na nova equipa, tendo somado até aqui dois triunfos;- No comando da equipa ribatejana está João Tralhão, treinador que esteve quase duas décadas nas camadas jovens do clube da Luz, e que agora se estreia como treinador principal de uma equipa sénior em Vila Franca;- Já o Vilafranquense, que para chegar até esta fase da prova, teve de ultrapassar o Vidago e a Sanjoanense, entra hoje em campo à procura de surpreender as águias;- Os laterais André Almeida e Grimaldo são os únicos indisponíveis na equipa da Luz, por se encontrarem lesionados;- Svilar, Gilberto, Samaris, Taarabt, Rafa, Everton, Waldschmidt e Darwin também foram convocados para o encontro desta noite;- O treinador benfiquista deverá apostar no seguinte onze: Helton Leite, João Ferreira, Jardel, Otamendi e Nuno Tavares; Gabriel, Chiquinho, Pedrinho e Cervi; Gonçalo Ramos e Seferovic;- Ao contrário do que era expectável, por exemplo, Ferro ficou de fora da convocatória e Tiago Araújo também continua ausente das opções do treinador das águias;- Apesar disso, não se deverá assistir a uma revolução na equipa da Luz, o que significa que a equipa técnica das águias encara este encontro com respeito pelo conjunto ribatejano;- Esse é um dos motivos que levará Jorge Jesus, como o próprio deu conta, na antevisão a este encontro, a fazer algumas alterações no onze das águias;- As águias partem como claros favoritos para o encontro, que tem arranque agendado para as 20h30, pois, pela frente, terão uma equipa do segundo escalão do futebol português. Esta será, refira-se, a primeira vez que ambas as equipas se irão defrontar;- Olá, boa tarde. O meu nome é Rafael Godinho e com a ajuda do Valter Marques, que estará no Estádio da Luz iremos dar-lhe todas as incidências da receção do Benfica ao Vilafranquense, em jogo a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal;