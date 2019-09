Berço-Feirense, 1-3: Golos nos últimos minutos valem apuramento aos fogaceiros

O Feirense apurou-se este sábado para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, após ter derrotado o Berço, em Guimarães, por 3-1, numa partida da segunda eliminatória em que os golos aconteceram a partir dos 75 minutos.Depois de uma primeira parte sem ocasiões de golo, a equipa de Santa Maria da Feira, sexta classificada da 2.ª Liga portuguesa, apareceu mais veloz na segunda parte e 'inaugurou' o marcador ao minuto 75, quando Feliz ultrapassou Danielson e, isolado, rematou fora do alcance do guarda-redes Luís.Depois de quase ter marcado num remate de Mota, aos 74 minutos, e num penálti cobrado por Halef Pitbull, que Bruno Brígido defendeu, aos 78 minutos, a turma minhota, 13.ª classificada da Série A do Campeonato de Portugal, ainda igualou num livre direto de Welton, em que o guardião 'fogaceiro' poderia ter feito mais, ao minuto 86.A equipa treinada por Filipe Martins evitou, contudo, o prolongamento, com os golos de Christian, que respondeu a um livre de Fábio Espinho com um cabeceamento certeiro, ao minuto 88, e de Nsor, com um desvio junto à pequena área, no último lance da partida, aos 90+4.A melhoria dos visitantes no segundo tempo acabou por fazer diferença, após uma primeira em que o conjunto do terceiro escalão teve até mais bola, mas foi sempre inconsequente nos momentos em que chegava à área contrária.O Feirense circulou a bola com mais paciência, mas dependeu quase sempre de Boupendza para ameaçar a baliza contrária, antes de ter resolvido o encontro na fase final: depois de um remate certeiro, mas em fora de jogo, aos 23 minutos, o avançado gabonês quase marcou aos 48, num cabeceamento ao lado.Jogo no Complexo Desportivo D. Maria Teresa, em Sande, Guimarães.Berço - Feirense, 1-3.Ao intervalo: 0-0.Marcadores:0-1, Feliz, 75 minutos.1-1, Welton, 86.1-2, Christian, 88.1-3, Nsor, 90+4.Equipas:- Berço: Luís, João Simões, Danielson, Joyce Rios, Figueiras, Mota (Guilherme, 76), Chico, Welton, Wanderson Miranda (André Fontes, 65), Halef Pitbull e Marcelo (Ricardo Alemida, 84).(Suplentes: João, Carlos Rocha, André Fontes, Guilherme, Endric, Hugo e Ricardo Almeida).Treinador: Ricardo Martins.- Feirense: Bruno Brígido, Diga, Gui Ramos, Ícaro, Ruca, Bruno Ramires, Christian, Vítor Silva (Nsor, 63), Feliz, Elves Balde (Ença Fati, 63) e Boupendza (Fábio Espinho, 81).(Suplentes: Caio Secco, Edson Farias, Cavadas, Fábio Espinho, Ença Fati, João Victor e Nsor).Treinador: Filipe Martins.Árbitro: João Gonçalves (Associação de Futebol do Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Marcelo (55) e Fábio Espinho (84).Assistência: cerca de 500 espetadores.