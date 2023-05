Bilhetes para a final da Taça de Portugal disponíveis a partir de terça-feira

Os bilhetes para a final da Taça de Portugal, a realizar no dia 4 de junho no Jamor, vão estar disponíveis a partir de terça-feira. No que toca à venda por parte do FC Porto, a prioridade vai para detentores de lugar anual com a quota de abril regularizada. Será estabelecido um regime de prioridades que terá em consideração dois fatores entre todo o universo de detentores de cadeira: antiguidade de sócio e antiguidade do lugar anual. Os preços vão dos 20 aos 35 euros.