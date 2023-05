Bilhetes para o Jamor esgotados no site da Federação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Além da corrida 'in loco' dos adeptos de FC Porto e Sp. Braga, esta manhã, às bilheteiras para garantir uma entrada para a final da Taça de Portugal (4 de junho, 17H15), o site da FPF avança que "já não é possível adquirir ingressos para a final da Taça de Portugal Placard 2022/2023 através da bilhteira online da Federação Portuguesa de Futebol"."Os clubes finalistas continuarão este processo pelos seus próprios critérios e canais, sendo que os bilhetes estão a ser vendidos ao preço de 35 euros (categoria 1), 25 (categoria 2) e 20 (categoria 3)", pode le-se no site do organismo.