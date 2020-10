'Bluff' em torno de Pinhal é trunfo para o Sesimbra

Nas bancadas do Campo Vila Amália, este domingo, não estarão adeptos a assistir à visita da Oliveirense ao Sesimbra, devido à pandemia, mas poderá estar um campeão nacional e europeu… de futebol de praia. Rodrigo Pinhal, que na última segunda-feira festejou o título português ao serviço do Sporting, integra, fora da época de praia, o plantel do Sesimbra, que disputa a 1ª divisão distrital da AF Setúbal, mas deve falhar o encontro da Taça de Portugal com o clube da 2ª Liga, uma vez que está convocado por Mário Narciso para o estágio da Seleção, na Figueira da Foz.





A concentração começa apenas às 21h30, pelo que Rodrigo Pinhal tem tempo de apoiar os companheiros 'in loco', ou até… jogar! "É possível que ainda haja uma surpresa", atirou o treinador Pedro Amora a. "Bluff? Tenho de jogar com os poucos trunfos que tenho", gracejou, já depois de admitir que o jogador da terra não deve alinhar."Temo-nos preparado sem o Pinhal. Temos pena que não faça parte a 100 por cento, é um jogador com quem contamos, de Sesimbra, que traz a mística que as pessoas gostam. Mas sabemos desde o início qual é a condição dele", assumiu o técnico.Também de Sesimbra é Tiago Neto, outro que recusa desvendar a utilização de Pinhal. "Não sabemos o dia de amanhã, eu próprio não sei se vou jogar", atirou o capitão, de 27 anos, 21 dos quais com a camisola do clube da terra. "Eu, Bruno Casaca, Diogo Formiga, Rodrigo Pinhal, Diogo Falica… Somos muitos. Felizmente o plantel tem tido jogadores da terra e tem tido qualidade", concluiu.