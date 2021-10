Bruno China: «Não me importaria nada de ter jogado muito mal e ter ganho»

Bruno China estava frustrado com a derrota, muito pela exibição do Felgueiras. “Não gosto de vitórias morais. Não me importaria nada de ter jogado muito mal e ter ganho. A forma como nos exibimos contra uma equipa que está em 4º lugar na Liga Bwin, só atrás dos grandes, demonstra o trabalho que estes jogadores e o clube têm feito”, referiu o treinador, que ainda acreditou no empate. “Mesmo em desvantagem tivemos situações em que podíamos ter marcado”, lembrou.