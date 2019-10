Bruno Duarte não esconde ambição na Taça de Portugal: «Desejamos chegar à oitava final»

O avançado Bruno Duarte assumiu esta quarta-feira o objetivo de vencer a Taça de Portugal de futebol na presente época, ao serviço do Vitória de Guimarães, atual quarto classificado da Liga NOS."A ambição é de vencer [a Taça de Portugal]. Fomos campeões em 2012/13 e já chegámos a sete finais. Desejamos chegar à oitava. Por quantos mais títulos pudermos lutar, melhor para o Vitória e para a carreira de todos nós", disse, à margem de uma visita de uma comitiva vitoriana à escola EB 2 e 3 de Pevidém, no concelho de Guimarães.Acompanhado pelo colega de equipa Rafa Soares e pelo relações públicas do clube, Neno, o dianteiro brasileiro, de 23 anos, acrescentou que a equipa treinada por Ivo Vieira deve estar preparada para "impor" o seu futebol e para "correr o menor risco possível" na sua estreia para a competição, frente ao Sintra Football, equipa da série D do Campeonato de Portugal, às 14:00 de sábado, em Oeiras.O Vitória, disse ainda o ponta de lança, tem um plantel "forte" e "competitivo", que encara com "ambição" as restantes provas em que está inserido - Liga Europa, Taça da Liga e campeonato."Se tivermos a ambição de sermos campeões, é mais fácil acabarmos [a prova] nos cinco primeiros", explicou.Contratado no último 'mercado de verão' aos ucranianos do Lviv, Bruno Duarte admitiu ter sentido "diferenças táticas e técnicas" e "até mesmo de clima" quando chegou a Guimarães, mas disse estar pronto para "dar o melhor" pelos vitorianos e até para lutar pela distinção de melhor marcador do campeonato - marcou, até agora, um golo, na vitória sobre o Tondela (3-1)."O objetivo é sempre conseguir a 'artilharia' num campeonato. É um trabalho árduo, mas que está a ser feito. Acredito que esta temporada vai ser boa para todos os pontas de lança do Vitória", concluiu.