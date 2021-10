Bruno Moreira: «Temos as nossas possibilidades e vamos trabalhar sobre elas»

O Trofense continua a preparar o jogo com o Benfica, para a Taça de Portugal, e nem as visíveis diferenças entre os dois clubes assusta os jogadores da equipa da Trofa, tal como explicou Bruno Moreira.





"O estado de espírito é bom, o grupo tem trabalhado bem e estamos confiantes que vamos fazer um bom jogo. Sendo nós um clube da 2ª Liga, este jogo é especial, ainda para mais contra um adversário como o Benfica. Este tipo de jogos é sempre complicado. Se já o é quando a equipa está na 1ª Liga, ser um clube de 2ª Liga torna a tarefa ainda mais difícil. No entanto, temos as nossas possibilidades e vamos trabalhar sobre elas. A nossa maneira de trabalhar tem sido a mesma e estamos focados no jogo", começou por referir.O avançado, de 34 anos, sabe o que é marcar ao Benfica- fê-lo ao serviço do Rio Ave, em 2018/19- e não esconde o desejo de tentar repetir o feito. "É sempre especial fazer golos a um dos grandes em Portugal, ainda para mais no Estádio da Luz. Com certeza que, se jogar, irei fazer o máximo para marcar um golo", sublinhou, explicando depois como tem aproveitado os conselhos do presidente João Tomás: "Tenho mantido contacto com o João Tomás porque apreciava-o na altura enquanto ponta de lança. Até o acho parecido comigo, então falamos algumas vezes sobre movimentações e a melhor maneira de atacar a baliza. Estamos sempre a aprender, ele é uma referência e é sempre bom ouvir quem já fez muito pelo nosso futebol".