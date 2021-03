Bruno Pinheiro: «Estamos à espera de um Benfica arrasador»

O treinador Bruno Pinheiro disse esta quarta-feira que o Estoril se desloca amamhã ao Estádio da Luz com a ambição de "jogar melhor" e vencer o Benfica, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

"Neste jogo vamos ter um Estoril que, tal como tem acontecido, vai procurar jogar mais e melhor do que o adversário, sabendo que isso nos dá mais hipóteses de ganhar. Não nos focamos no resultado, mas sim no que vamos fazer. Vamos montar uma equipa que nos dê condições de competir", disse o treinador, de 44 anos.

Apesar de o Estoril ocupar a liderança da Liga SABSEG, Bruno Pinheiro diz que está concentrado no jogo de quinta feira e que o Feirense, adversário dos estorilistas no próximo jogo do campeonato, não entra, para já, no seu pensamento.

"O próximo jogo é sempre o mais importante. Fomos muito competentes na Taça e queremos acabar a nossa participação, neste jogo ou no Jamor, da melhor forma possível, sabendo que existe uma grande diferença entre as duas equipas", lembrou o treinador.

Sobre os objetivos para o que resta da época e questionado sobre se a Liga SABSEG é prioritária, Bruno Pinheiro lembra que "o mais importante é discutir o resultado em qualquer campo".

"Tem sido, e será sempre, uma época boa, que poderá ser excelente. Trabalhamos para isso e sabemos que jogar mais e melhor leva-nos às vitórias", resumiu Bruno Pinheiro.

Sobre o Benfica, o técnico disse que não espera "grandes mudanças" na equipa orientada por Jorge Jesus, que se impôs por 3-1 no jogo da primeira mão.

"Estamos à espera de um Benfica pressionante, forte, a querer ser dominador, arrasador, como fez aqui na Amoreira. Mas também sabemos que vamos conseguir contrariar essa tendência e que teremos os nossos momentos. No primeiro jogo tivemos mais dificuldades no processo defensivo e vamos procurar melhorar nesse aspeto", prometeu Bruno Pinheiro.

O médio João Gamboa disse acreditar que a equipa tem condições para chegar à final da Taça de Portugal, apesar da derrota sofrida na primeira mão.

"É mais um jogo em que vamos entrar, como sempre, focados no nosso processo, com vontade de jogar mais e melhor do que o adversário. No futebol não há impossíveis. É uma tarefa difícil, mas vamos focados para jogar melhor e mais do que o adversário", assinalou.

Sobre a sua passagem pelo Benfica, onde jogou durante uma época, nos juvenis, Gamboa disse que guarda boas memórias e que será "sempre especial" defrontar os 'encarnados'.

"É sempre especial por ser uma casa que me acolheu bem. Foi uma passagem curta, mas uma etapa de crescimento como homem e como jogador. É um clube que me diz algo, porque passei lá parte da minha carreira", concluiu o médio, de 24 anos.

O Estoril visita na quinta feira o Benfica, em jogo da segunda mão das meias finais da Taça de Portugal, agendado para as 20:15, no Estádio da Luz, depois de na primeira mão ter perdido em casa por 3-1.