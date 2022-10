BSAD vence com clareza em Joane e segue na Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A BSAD qualificou-se este sábado com naturalidade para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, ao vencer por 3-0 no reduto do Joane, equipa dos campeonatos distritais de Braga.

O 15.º classificado da 2.ª Liga impôs a sua superioridade com golos de Kikas (21 minutos, de penálti, e 66) e Tiago Lopes (71), não permitindo grandes veleidades a uma digna, mas frágil equipa do Joane, que milita na série B do Pro-Nacional da associação de Braga.

O jogo começou equilibrado, com ligeiro ascendente dos visitantes, que o materializaram aos 21 minutos, numa grande penalidade convertida por Kikas, após mão de Orlando na área.

No minuto seguinte, a BSAD esteve perto do segundo, mas Parauta, com uma grande defesa, negou o golo a Diogo Tavares.

A equipa da casa, fortemente apoiada pelo seu público, teve depois uma boa reação e quase empatou, aos 27 minutos, valendo à turma de Nandinho um corte providencial de Diogo Tavares.

O guarda-redes do Joane voltou a estar em evidência ao impedir novo golo à BSAD, parando com o pé um remate de Chico (38 minutos).

No segundo tempo, o domínio da BSAD acentuou-se e, mesmo sem forçar muito, engrossou o marcador.

Kikas, com um remate de fora da área mais em jeito do que em força fez o segundo (66 minutos) e Tiago Lopes, pouco depois de ter rendido o autor do 'bis', sentenciou o marcador.

Até ao final, foi sempre a BSAD a estar mais perto de fazer mais golos do que o Joane de reduzir.

Jogo no Estádio de Barreiros, em Joane, Famalicão.

Joane-BSAD, 0-3.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Kikas, 21 minutos (grande penalidade).

0-2, Kikas, 66.

0-3, Tiago Lopes, 71.

Equipas:

- Joane: Parauta, Pedrinho (Carlinhos, 46), Gomes (Ribeiro, 66), Orlando (Ferreira, 46), Jorge, João Barros, Tiago, Machado, Islas, Fabinho (Kimen, 74) e João Filipe (Nuno, 59).

(Suplentes: Simão, Ferreira, Rafa Lima, Soares, Ribeiro, Nuno, Carlinhos, Kimen e Saldanha).

Treinador: Nelson Silva.

- BSAD: Dylan Silva, Diogo Tavares, Trova Boni, Nuno Tomás, Henrique, Nego Tembeng (Yaya Sithole, 69), Braima Sambú (Tomás Castro, 79), Ruben Oliveira, Chico (Brian, 79), Edgar (Jefferson, 62) e Kikas (Tiago Lopes, 69).

(Suplentes: Álvaro Ramalho, Danny Henriques, Yaya Sithole, Tomás Castro, Martim Coxixo, Patrick, Tiago Lopes, Brian e Jefferson).

Treinador: Nandinho.

Árbitro: Manuel Oliveira (Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Islas (01), Orlando (20), Pedrinho (32) e Trova Boni (80).

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.