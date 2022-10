Caldas-Benfica vai mesmo jogar-se no campo da Mata

É oficial! O Caldas vai mesmo receber o Benfica em casa, no campo da Mata. Depois do clube ter investido num novo relvado para receber os encarnados para a Taça de Portugal, os responsáveis do Caldas depararam-se com um problema: a segurança.A PSP entendia que não estavam reunidas as condições de segurança necessárias, mas depois terem solicitado diversas alterações ao recinto e de uma vistoria ao mesmo, deu mesmo luz verde.