Caldas substitui relvado para receber o Benfica

O Caldas iniciou esta segunda-feira o procedimento de substituição do relvado do Campo da Mata, de modo a garantir um tapete com as condições necessárias para receber o encontro da Taça de Portugal deste sábado, com o Benfica.

Jorge Reis, presidente do clube, tem garantia de que o novo relvado estará nas melhores condições para o encontro. "É uma empresa credenciada, das melhores do país, que tem feito muitos relvados para futebol em Portugal e Espanha, pelo que nada nos faz recear do contrário", sustenta o dirigente, acrescentando que o anterior tapete estava doente e, "no imediato, não tinha solução".

O plantel às ordens de José Vala já começou a preparar o encontro, no campo sintético utilizado pelos escalões de formação do clube, e estará atento ao desempenho dos encarnados no jogo de hoje, em Paris.