Camisola de Jonas na mira de Paulo Roberto

Paulo Roberto sabe o que é eliminar um ‘grande’. Em 2015, então ao serviço do Mirandela, marcou o golo solitário da vitória (1-0) diante do V. Setúbal e espera agora usar essa experiência. "Já lhes disse que tudo é possível sendo o jogo em casa. Na altura, andei quase uma semana que não conseguia dormir... Espero agora fazer o mesmo", reiterou o avançado brasileiro, de 33 anos, que gosta muito do estilo de Jonas, "a quem pediria a camisola" no caso de jogar."Tenho quase a mesma idade do que ele mas a Liga é outro nível. Ele joga sempre num nível de topo", deixou claro em relação às diferenças. A pretensão de Paulo Roberto por agora, todavia, é mesmo jogar um encontro único na história do Montalegre."Se for chamado vou dar tudo como tenho dado no campeonato. Se marcar um golinho seria sempre bom mas, se não o fizer, sairei contente na mesma por poder defrontar o Benfica", afirmou, rejeitando ter uma celebração preparada para um possível golo.