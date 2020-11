Capucho: «O que aconteceu foi Taça... uma lição para nós»

O Sp. Covilhã perdeu esta segunda-feira frente ao Salgueiros, do Campeonato de Portugal, e já disse adeus à Taça de Portugal. No final do jogo, o treinador Nuno Capucho não escondia a desilusão.





"O que aconteceu aqui foi Taça. Parabéns ao Salgueiros, que em sua casa foi uma equipa complicada e que nos criou muitas dificuldades. Entrámos mal, tivemos uma boa reação ao primeiro golo, mas depois voltámos à mesma situação. É uma lição para nós, se não corrermos mais do que o adversário, seja de que divisão for, teremos sempre problemas", afirmou."Isto aconteceu e vai acontecer sempre se uma equipa não for concentrada desde o primeiro minuto e se não respeitar o adversário. E este aspeto foi uma das grandes razões por que as coisas não correram bem, porque nunca tivemos o controlo do jogo. O adversário ganhou mais vezes a segunda bola e pareceu que queria passar mais do que nós à próxima eliminatória. Saio chateado porque era uma prova em que podíamos demonstrar a nossa qualidade", referiu Capucho.