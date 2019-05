Carlos Xavier: «FC Porto sentirá que tem mais obrigação de vencer»

Carlos Xavier, antigo capitão do Sporting, antevê uma final de Taça de Portugal equilibrada entre leões e dragões, mas reconhece que o FC Porto está mais pressionado, depois de perder o campeonato."O pensamento das duas equipas é ganhar, mas o FC Porto, por não ter ganho o campeonato, sentirá que tem mais obrigação de vencer", disse em entrevista à agência Lusa o antigo médio leonino.Analisando o momento dos dois conjuntos, Carlos Xavier, atualmente com 56 anos, vê um Sporting "mais confiante e ambicioso", a medir forças com um FC Porto "mais cansado"."O fator psicológico pode pesar um pouco no caso do FC Porto, sobretudo se as coisas não correrem bem. Já o Sporting, está com o moral mais em cima, já ganhou a Taça da Liga e sabe que, depois do que viveu há um ano, esta seria uma vitória importantíssima", analisa o antigo jogador do clube de Alvalade.Um dos temas mais em foco durante toda a época foi a arbitragem e, neste campo, Carlos Xavier gostaria que se quebrasse essa rotina e apoia a tomada de posição do presidente leonino, Frederico Varandas, que pediu "um árbitro com coragem"."O ideal era um árbitro inglês, que não conhecesse ninguém. O que se passou no Dragão, há uma semana, foi incrível. O apelo de Frederico Varandas é justificado", conclui o ex-jogador, que conquistou a Taça de Portugal por duas vezes e que acredita que este pode ser novamente o ano do Sporting.Sporting e FC Porto discutem no próximo sábado, a partir das 17h15, no Estádio Nacional, a final da Taça de Portugal, no último jogo oficial das competições profissionais em 2018/19.