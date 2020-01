Carter: «FC Porto? Não temos nada a perder»

Carter, autor do único golo da partida, na vitória do seu Académico de Viseu diante do Canelas 2010 (1-0), não escondeu a satisfação no final do encontro.





"É um sentimento incrível, não há palavras. Lutámos muito e este momento é fantástico. O que o treinador me pediu? Apenas para segurar a bola e felizmente estava no sítio certo para marcar", referiu.O avançado já olha para o FC Porto e diz acreditar numa surpresa: "Não temos nada a perder, acho que podemos fazer um bom resultado e surpreender. É uma grande oportunidade e tudo é possível."