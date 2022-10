Casa Pia vence com golos na segunda parte e segue em frente na Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Casa Pia apurou-se este domingo para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, após vencer no terreno do São Martinho, por 2-0, com golos de Rafael Martins e de Derick Poloni na segunda parte.

Quartos classificados na I Liga portuguesa, os lisboetas superiorizaram-se ao 14.º e último classificado da Série A do Campeonato de Portugal no arranque da segunda parte e inauguraram o marcador por Rafael Martins, ao minuto 51, antes de 'fecharem' as contas aos 90+3, por Derick Poloni.

A primeira parte foi equilibrada do primeiro ao último apito do árbitro Manuel Mota, com os elementos mais adiantados de cada equipa a tentarem, sem sucesso, ruturas nas defesas contrárias, para quebrarem a toada de 'batalhas' a meio-campo e de troca de bolas pelo ar sobre um relvado sintético irregular.

O casapiano Rafael Martins 'obrigou' o guarda-redes Rui Vieira a defesa apertada, ao minuto 21, mas só reapareceu como protagonista após o intervalo, quando se viu com a baliza adversária à mercê, após remate de Vitó para defesa do guardião do São Martinho, mas rematou por cima, aos 48.

Três minutos volvidos, o avançado brasileiro melhorou a pontaria, ao desviar a bola para o fundo das redes em resposta a um passe da direita, de Eduardo Fereira.

O duelo continuou 'vivo', com Léo Bolgado e Leonardo Lelo a rematarem às malhas laterais exteriores da baliza 'verde' e os anfitriões, pelo meio, a ameaçarem a igualdade, num cabeceamento de Ricardo Carvalho por cima, ao minuto 60.

Reduzido a 10 jogadores a partir do minuto 73, quando Nuno Moreira viu o segundo cartão amarelo e consequente vermelho por alegada simulação de penálti, a equipa do concelho de Santo Tirso manteve o jogo em aberto até aos descontos, altura em que Derick Poloni marcou a passe de Lucas Soares, ainda antes do casapiano Anderson Cordeiro ser expulso por acumulação de amarelos.

Estádio Comendador Abílio Ferreira de Oliveira, em São Martinho do Campo (Santo Tirso).

São Martinho-Casa Pia, 0-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Rafael Martins, 51 minutos.

0-2, Derick Poloni, 90+3.

Equipas:

- São Martinho: Rui Vieira, Tiago Valente (Bruno Simões, 60), Grando, Ricardo Carvalho, Xavi (Pedro Freitas, 79), Bruno Pinheiro, Pedro Neto, Breno (Leo, 61), Nuno Moreira, Ricardo Pinto (Pierre Gnaka, 77) e André Martins (Mateus Abraão, 79).

(Suplentes: Ayoub, Simão Melhor, Pedro Freitas, Mário Mendes, Bruno Simões, Hugo Nunes, Pierre Gnaka, Mateus Abraão e Leo).

Treinador: José Bizarro.

- Casa Pia: Lucas Paes, João Nunes, Léo Bolgado, Zolotic, Eduardo Fereira (Derick Poloni, 87), Yan Eteki, Ângelo Neto (Afonso Taira, 74), Leonardo Lelo, Vitó (Lucas Soares, 74), Romário Baró (Anderson Cordeiro, 77) e Rafael Martins.

(Suplentes: João Victor, Vasco Fernandes, Derick Poloni, Fernando Varela, Afonso Taira, Lucas Soares, Godwin, Anderson Cordeiro e Clayton).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: Manuel Mota (Associação de Futebol de Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ângelo Neto (38), Nuno Moreira (61 e 73) e Anderson Cordeiro (85 e 90+6). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Nuno Moreira (73) e Anderson Cordeiro (90+6).

Assistência: cerca de 1.000 espetadores.