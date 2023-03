Caso do very light que matou adepto do Sporting: PSP assume falhas dos agentes que estiveram no Jamor

A PSP assumiu falhas dos agentes que estiveram no Estádio do Jamor no dia em que um adepto do Sporting, Rui Mendes, morreu ao ser atingido por um very light, a 18 de maio de 1996, arremessado por um adepto do Benfica durante essa final da Taça de Portugal. A informação consta de um documento confidencial, cujo os dados foram agora revelados pelo 'Correio da Manhã'