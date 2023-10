Chaves anuncia preço dos bilhetes de sócio para assistir ao Vilar de Perdizes-FC Porto

O Chaves anunciou, esta terça-feira, que os bilhetes para os sócios flavienses assistirem ao jogo entre o Vilar de Perdizes e o FC Porto, para a Taça de Portugal, terão o custo de 10 euros, semelhante ao valor pretendido aos sócios do clube que milita no Campeonato de Portugal, quarto escalão do futebol português.Nesse sentido, os Valentes Transmontanos anunciam ainda que os ingressos se destinam à Bancada Central Coberta ou para a do Topo Sul do Estádio Engº Manuel Branco Teixeira, sendo que os detentores de camarotes, passes ou lugares cativos, não poderão usufruir dos mesmos e terão de adquirir um bilhete normal para a partida.Os horários e o local para compra dos bilhetes será anunciado quando estes estiverem disponíveis para venda.O jogo, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, terá início às 20h45 do dia 20 de outubro, uma sexta-feira, em Chaves.