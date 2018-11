Chaves e Feirense vencem duelos de primeira liga em dia sem surpresas na Taça de Portugal

O Chaves e o Feirense venceram este domingo os duelos de primodivisionários com Santa Clara (2-1) e Marítimo (3-0), respetivamente, apurando-se para os oitavos de final da Taça de Portugal, num dia sem tomba gigantes.Nos Açores, o Chaves aplicou a terceira derrota seguida aos anfitriões, com golos de Platini e André Luís, e apurou-se para os oitavos, num jogo da quarta eliminatória em que o tento de Fábio Cardoso não chegou para o Santa Clara evitar a eliminação.O Marítimo somou a quinta derrota seguida e o 10.º encontro consecutivo sem vencer na receção ao Feirense, que seguiu em frente na Taça graças ao triunfo por 3-0 na Madeira, no outro jogo entre equipas da Liga NOS realizado este domingo.Golos de João Silva, aos 11 e 62 minutos, e de Luís Machado, aos 38, decidiram o encontro para os fogaceiros e agudizaram a crise na equipa orientada por Cláudio Braga.Antes, o Vitória de Guimarães foi vencer por 2-0 ao reduto do União da Madeira, do Campeonato de Portugal, enquanto o Tondela goleou o Vale Formoso, da distrital dos Açores, por 7-0, e chegou aos oitavos pela segunda vez na história.O Sporting de Espinho saiu goleado por 4-0 da receção ao Boavista, que segue para os oitavos, à semelhança do Vitória de Setúbal, vencedor por 4-1 na deslocação a Penafiel.Na Covilhã, o Moreirense venceu por 3-0 frente ao Sporting local, enquanto o Rio Ave recebeu e goleou o Silves, do campeonato distrital algarvio, por 7-0, confirmando a superioridade das equipas da Liga NOS, todas apuradas nos confrontos com adversários de escalões inferiores.O Leixões, da 2.ª Liga, seguiu em frente ao bater por 1-0 o Anadia, do Campeonato de Portugal, assim como o Paços de Ferreira, que bateu o Casa Pia por 3-1, com um bis do brasileiro Douglas Tanque, um dos melhores marcadores da prova, com cinco golos.Num duelo entre equipas do Campeonato de Portugal, o Montalegre venceu por 1-0 na receção ao Águeda e segue em prova como único representante da terceira divisão nacional, apurando-se pela primeira vez na história para esta fase da competição.Na próxima ronda também já estão Benfica, Sporting, FC Porto e o detentor do troféu, o Desportivo das Aves, enquanto o Sporting de Braga procura apurar-se ainda hoje, quando receber os açorianos do Praiense, do Campeonato de Portugal.