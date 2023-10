Chuva não pára Sp. Covilhã

Apesar das más condições climatéricas que se têm feito sentir em todo o país, os dirigentes serranos esperam uma boa moldura humana no Estádio Santos Pinto no jogo de hoje com o Portimonense. Recorde-se que, por cada ingresso vendido, o clube vai plantar uma árvore na Serra da Estrela.

Quanto ao histórico, os dois clubes encontram-se pela 31ª vez, com vantagem para os algarvios que venceram 13, enquanto os serranos triunfaram em 9. No que à Taça diz respeito, a única vez que se defrontaram foi em 1987/88, a última época do Sp. Covilhã na 1ª Liga: empate (1-1) na Serra e triunfo do Portimonense em casa por 2-1.

No plantel serrano, Gilberto é a única preocupação: o capitão não joga há 1 mês.