Cinfães-Farense, 0-4: goleada algarvia teve assinatura (a dobrar) de Pedro Henrique

O Farense, da 2.ª Liga, goleou este domingo o Cinfães, equipa dos distritais de Viseu, por 4-0, e apurou-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol.

Um 'bis' de Pedro Henrique, aos 24 e 40 minutos e um autogolo de Fraga (37') levaram o Farense em vantagem para o intervalo, com Cristian Ponde a fechar o marcador aos 77, numa tarde com chuva e muito nevoeiro em Cinfães, no Norte do distrito de Viseu.

A resistência dos cinfanenses durou 24 minutos, altura em que Pedro Henrique, de cabeça, marcou o primeiro golo, após cruzamento na direita de Mica.

O segundo golo surgiu pouco depois, aos 37', numa incursão de Mayambela pela direita, a procurar Pedro Henrique na zona do segundo poste, mas Fraga desviou para a própria baliza ao tentar o corte.

Aos 40 minutos, o árbitro João Casegas considerou que Pedro Henrique sofreu carga de Jefferson na área do Cinfães e apontou para a marca de grande penalidade, que o avançado algarvio se encarregou de concretizar.

O segundo tempo abriu com uma ténue reação do Cinfães, com Paulo Jorge, aos 47 minutos, a conseguir escapar pela esquerda e à saída de Ricardo Velho tentou o chapéu, mas o guarda-redes algarvio conseguiu defender.

O Farense ainda chegou ao quarto golo com Cristian Ponde, aos 77 minutos, a fazer a recarga a uma defesa incompleta de Alex Reis, após remate de Elves Baldé.

O Farense segue para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, afastando da competição um dos representantes dos distritais de futebol que ainda estavam em prova nesta ronda da taça.

Jogo no Estádio Municipal Cerveira Pinto, em Cinfães, Viseu.

Cinfães-Farense, 0-4

Ao intervalo: 0-3.

0-1, Pedro Henrique, 24 minutos.

0-2, Fraga (autogolo), 37'

0-3, Pedro Henrique, 40' (grande penalidade)

0-4, Cristian Ponde, 77'

Equipas:

- Cinfães: Alex Reis, Jefferson, Diogo Pereira (Inno, 46), Fraga, Rui Pinto, Zidane (João Gabriel, 46), Lote, Paulo Jorge (Henrique, 57), Fanôko, Saraiva (Kako, 46) e Vulcano.

(Suplentes: Andrey, João Fraga, Kako, João Gabriel, Felipe, Henrique e Inno).

Treinador: José Oliveira.

- Farense: Ricardo Velho, Bandarra, Robson, Mancha, Abner, Lucca (Fabrício Isidoro, 80), Amine (Bruno Paz, 60), Mica, Vasco Lopes, Mayambela (Cristian Ponde, 65) e Pedro Henrique (Elves Baldé, 65).

(Suplentes: Defendi, Bura, Fabrício Isidoro, Henrique, Bruno Paz, Elves Baldé e Cristian Ponde).

Treinador: Fanã.

Árbitro: João Casegas (AF Viseu).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Robson (26)e Bruno Paz (67).

Assistência: Cerca de 300 espetadores.