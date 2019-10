- Coimbrões e FC Porto já regressaram aos balneários para as últimas indicações e vestirem os equipamentos oficiais- Chove copiosamente no Estádio Jorge Sampaio, em Pedroso (VN Gaia), mas como cenário de fundo há dois arco-íris a emoldurar a paisagem.- As duas equipas já se encontram em fase de aquecimento.- Também já é conhecido o onze inicial do Coimbrões: Fábio Mesquita; Ricardo Pedrosa, Pedro Tavares, Mário Pereira, Raúl Martins, Guilherme Soares, Pedro Caeiro, Alex Tanque, Diogo Portela, Ivo Lucas e Nikiema- Apesar do mau tempo que se fez sentir um pouco por toda a zona norte, são esperados muitos adeptos no Estádio Jorge Sampaio, sobretudo afetos ao FC Porto.- O árbitro para a partida é Rui Oliveira, da AF Porto.- Pedro Alves, treinador do Coimbrões, está ciente das diferenças entre as equipas, mas garante que a sua equipa tudo fará para causar sensação. "Aconteça o que acontcer, o Coimbrões só tem a ganhar. Sabemos o que nos espera e a responsabilidade está toda do outro lado, mas na Taça o sonho perfeito é ser um tomba-gigantes", assumiu o técnico.- Fora das opções de Sérgio Conceição vão estar Corona e Marega. A dupla continua entregue ao boletim clínico, esperando-se que possa recuperar para a receção ao Glasgow Rangers.- Romário Baró é outro dos recentemente recuperado de lesão, estando também à espreita de somar minutos.- A presença de Sérgio Oliveira no onze também é uma possibilidade, ele que está fora de combate desde agosto, altura em que se lesionou frente ao Krasnodar. O médio foi dado como apto nos últimos dias e pode voltar diretamente para a titularidade.- Diogo Costa será o guarda-redes, Diogo Leite vai estar no eixo da defesa e Fábio Silva deve ser uma das estrelas do ataque. Três jovens da formação que devem subir ao palco, restando saber quem os acompanhará.- Sem querer falar em rotatividade, Sérgio Conceição admitiu a possibilidade de dar minutos a jogadores que têm sido menos utilizados.- Nas duas últimas épocas, desde que o técnico chegou ao Dragão, o FC Porto entrou sempre na Taça de Portugal com goleadas por 6-0. Na época passada no terreno do Vila Real, há duas épocas frente ao Lusitano de Évora.- A equipa de Sérgio Conceição surge como clara favorita, mas o técnico já deixou um aviso aos seus jogadores: só com respeito pelo adversário será possível ganhar.- A receção aos dragões terá lugar no Estádio Jorge Sampaio, em Pedroso, que habitualmente serve de casa à equipa B do... FC Porto.- O Coimbrões, do Campeonato de Portugal, recebe ao fim desta tarde o FC Porto, naquele que será provavelmente o jogo mais mediático da história do clube do conselho de Vila Nova de Gaia.