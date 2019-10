Coimbrões-FC Porto será disputado na casa da equipa B portista

O duelo do FC Porto com o Coimbrões, para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal, será disputado no Estádio Municipal Jorge Sampaio, em Pedroso.

Ou seja, no recinto onde habitualmente compete a equipa B dos azuis e brancos, e ao qual o emblema de Vila Nova de Gaia vai recorrer no sentido de superar as limitações de afluência do seu parque de jogos, viabilizando ainda dessa forma a transmissão televisiva pela RTP 1.

O encontro entre o clube que milita no Campeonato de Portugal e os dragões está agendado para sábado, dia 19 de outubro, às 18h45.

Leia o comunicado do Coimbrões:

"O Sporting Clube Coimbrões informa os seus associados e adeptos que a realização do jogo da 3.ª Eliminatória da Taça de Portugal com o F.C. Porto, será às 18h45 de sábado, dia 19, com transmissão na RTP, e que será realizado no Estádio Dr. Jorge Sampaio. O motivo de alteração de local de jogo prende-se com as restrições à lotação exigidas, por questões de segurança do Parque Silva Matos, não podendo a direção do clube aceitar que grande parte dos seus adeptos não tivessem acesso a um jogo que certamente ficará na história do clube. Agradecemos a compreensão e contamos com todos a apoiar o NOSSO COIMBRÕES."