Conheça todos os duelos dos quartos de final da Taça de Portugal

Com a disputa do Gil Vicente-Ac. Viseu, que acabou com vitória dos minhotos no prolongamento, estão fechados os oitavos-de-final da Taça de Portugal e já definidos todos os confrontos da próxima ronda, a disputar-se entre 27 e 29 de janeiro.





Jogo 9: Benfica-Belenenses SADJogo 10: Gil Vicente-FC PortoJogo 11: Marítimo-EstorilJogo 12: Sp. Braga-Santa ClaraVencedor do jogo 12 - Vencedor do jogo 10Vencedor do jogo 11 - Vencedor do jogo 9Vencedor do jogo 10 - Vencedor do jogo 12Vencedor do jogo 9 - Vencedor do jogo 11