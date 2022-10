'Coragem' sadina

Apesar de ter o P. Ferreira, da 1ª Liga, pela frente, o treinador do V. Setúbal, Micael Sequeira, garante que a sua equipa vai jogar olhos nos olhos. "Tenho a certeza de que os meus jogadores vão jogar com coragem e sem medo para conseguirmos passar à eliminatória seguinte", atirou o técnico da equipa da Liga 3. Já o avançado Zequinha, de 35 anos, recordou as memórias da Taça: "Lembro-me de ir ao Jamor quando o Vitória ganhou a Taça ao Benfica. Fui com o meu pai e essa é uma memória inesquecível."

Do lado do P. Ferreira, as lesões continuam a ser um problema acrescido para César Peixoto e para este jogo vai ter apresentar uma dupla inédita no eixo da defesa. As ausências de Ferigra, Ganchas, Flávio Ramos (lesionados) e Nuno Lima (castigado) vai proporcionar a estreia de Tiago Ilori com a camisola pacense e terá a companhia de Vasco Sousa (ainda sub-19) no centro. "Queremos começar a ganhar jogos e vamos ter de mexer na equipa, mas vamos meter o onze mais capaz para tentar vencer o jogo", referiu o treinador, que também não poderá contar com o castigado Antunes.