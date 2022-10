Coruchense-Trofense, 0-2: bis de Okitokandjo define apuramento

Dois golos de Stevy Okitokandjo permitiram este domingo ao Trofense, da Liga SABSEG, seguir em frente na Taça de Portugal, com um triunfo por 2-0 no reduto do Coruchense, equipa do Campeonato de Portugal.

O avançado holandês apontou os tentos da vitória aos 20 e 53 minutos, confirmando o favoritismo do conjunto que ocupa a 15.ª posição da Liga SABSEG, embora o resultado não espelhe a sólida exibição do oitavo classificado da Série C do Campeonato de Portugal.

Com o treinador José Peseiro a assistir na bancada do Estádio Municipal que tem o seu nome, o Coruchense apresentou uma excelente réplica ao Trofense, discutindo o jogo da segunda eliminatória de igual para igual, sem se notarem grandes diferenças entre os escalões das equipas.

O que decidia a eliminatória, durante a primeira parte, era o golo de Stevy Okitokandjo, aos 20 minutos, a encostar para o fundo das redes um cruzamento do flanco esquerdo de Pablo Maldini, após combinação com Andrezinho, que meteu o Trofense na frente.

No entanto, a turma de Coruche até dispôs de várias oportunidades para finalizar, sem sucesso, apesar de colocar a defesa adversária em sobressaltos, mas já no reatamento sofreu o 2-0, que fez desabar qualquer réstia de esperança numa eliminação surpresa.

Através de uma jogada de insistência, Stevy Okitokandjo bisou na partida, aos 53, na sequência de uma recarga a um primeiro remate de fora da área, o que baixou o ritmo do jogo, apesar de o Coruchense ter procurado até ao fim, sem o conseguir, um tento de honra.

Jogo realizado no Estádio Municipal Professor José Peseiro, em Coruche.

Coruchense-Trofense, 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Stevy Okitokandjo, 20'

0-2, Stevy Okitokandjo, 53'

Equipas:

- Coruchense: Sandro Cabral, Vasco Teixeira, Duarte Maneta, Diogo Pimenta (Leandro Gonçalves, 69), Filipe Pereira, Tiago Apolinário (Ryan Omrani, 63), Ricardo Apolinário (Afonso Vagarinho, 80), André Galamba, Shoya Tojo (Yuran Missael, 80), Rachide e Cheikh Diamanka.

(Suplentes: José Lopes, Flávio Martins, Victor Pinheiro, Yuran Missael, Tomás Neves, Salvador Coutinho, Ryan Omrani, Afonso Vagarinho e Leandro Gonçalves).

Treinador: Ricardo Estrelado.

- Trofense: Miguel Santos, Tiago Manso (Daniel Liberal, 84), Rúben Pereira, Caio Marcelo, Pablo Maldini, Beni Mukendi (Vilson Caleir, 66), Martim Maia, Vasco Rocha (Eduardo Schurrle, 75), Welves (João Traquina, 66), Andrezinho e Stevy Okitokandjo (Henrique Pachu, 75).

(Suplentes: Tiago Silva, Daniel Liberal, Simão Martins, Vilson Caleir, Eduardo Schurrle, Yocef Bechou, Henrique Pachu, João Traquina e Issoufi Maiga).

Treinador: Bruno China.

Árbitro: Diogo Rosa (AF Beja).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Filipe Pereira (16), Vasco Teixeira (41), André Galamba (41), Tiago Manso (59) e Vilson Caleir (86).

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores