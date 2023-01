Daniel Barbosa: «O nosso objetivo desde o início da época é estar no Jamor mas através da Liga 3»

O treinador-adjunto do Varzim, Daniel Barbosa, analisou a derrota (0-2) diante do Benfica que ditou o fim do sonho da Taça de Portugal."Queríamos mais, o resultado é justo. O Benfica é uma equipa fortíssima. Queria deixar uma palavra à moldura humana. Este grupo merece todo o nosso apoio e todo o apoio da Póvoa. Queria também deixar uma palavra ao Ludovic, que hoje termina a carreira. Ele é um elemento especial no grupo de trabalho. Queria dar-lhe um grande abraço. Claramente, que vai ter sucesso nas novas funções", frisou em declarações à RTP1, mostrando-se esperançoso na subida de divisão do Varzim."Jogar contra equipas grandes serve sempre para motivar. Quanto mais longe fossemos na Taça, melhor. Fomos até aos oitavos de final. Jogámos com dois grandes e eliminámos o Sporting. Foi muito bom. Claramente que o nosso objetivo desde o início da época é estar no Jamor mas através da Liga 3, na final, com a subida de divisão."