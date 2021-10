Daniel Bragança é o capitão do Sporting frente ao Belenenses

Rúben Amorim preparou algumas novidades para o duelo desta sexta-feira, frente ao CF Os Belenenses, em jogo a contar para a terceira ronda eliminatória da Taça de Portugal.

A primeira que salta à vista é o facto de o jovem Daniel Bragança ser o eleito pelo treinador leonino para vestir a braçadeira de capitão, com Ricardo Esgaio a elevar para a sub-capitão face às ausências de Coates, Neto e Palhinha.

Destaque ainda para os regressos de Gonçalo Inácio e Pote, bem como a estreia absoluta de Gonçalo Esteves, as primeiras presenças de Virgínia e Manuel Ugarte no onze dos leões e a ausência por lesão de Tabata. O extremo brasileiro sofreu um traumatismo no joelho direito na última sessão de treinos realizada ontem (quinta-feira).

A partida, que terá lugar no Estádio do Restelo, arranca pelas 20:45 horas (horário de Portugal Continental) e poderá acompanhar todas as incidências, ao minuto, no site e na aplicação móvel de Record (aqui).



Notícia atualizada às 20h33