Daniel Ramos: «Era importante chegar ao intervalo com vantagem de dois golos»

Daniel Ramos, técnico do Chaves, destacou a importância de marcar primeiro como chave para o triunfo transmontano nos Açores frente ao Santa Clara"Este foi um jogo diferente daquele que fizemos para o campeonato [derrota com o Santa Clara, por 1-0]. Hoje, sem vento, um terreno que sei que é difícil, com desgaste enorme para as equipas, era importante para nós - e disse isso aos jogadores - marcar primeiro, porque a equipa que marcasse primeiro neste campo teria uma larga vantagem para poder chegar a um resultado positivo. Tentámos fazê-lo, também fomos eficazes e felizes na forma como o primeiro golo surgiu, um golo de bola parada, que andamos a trabalhar há muito tempo.Com um segundo golo surgiu maior tranquilidade, era importante também chegar ao intervalo com vantagem de dois golos, deu para no intervalo definirmos muito bem o que queríamos fazer na segunda parte. Sabíamos que o Santa Clara ia apostar tudo, como boa equipa que é, criou-nos dificuldades na segunda parte.Para além de ser uma vitória, tem um lado muito positivo para nós, que é ver a equipa a ganhar, sofrimento aliado a grande dedicação e entrega ao jogo, porque este estilo de jogo que nós estávamos a aplicar era mais bonito e neste momento está a ser mais eficaz, mais prático. Estamos à procura de resultados e por isso conseguimos vencer hoje um jogo que nem sempre foi bonito, mas que foi intenso e disputado até ao final e que nos satisfaz porque conseguimos continuar na Taça de Portugal", finalizou Daniel Ramos.