Daniel Ramos: «Soubemos ser matreiros»

Daniel Ramos reconhece um "jogo difícil, perante uma equipa que só tinha perdido uma vez até agora". "O Felgueiras tem condições para lutar pela subida, provocou muitas dificuldades, daí a incerteza do resultado até ao final", salientou o treinador do Arouca."Por aquilo que o adversário fez a diferença de dois golos é exagerada, mas temos de valorizar um todo, os noventa minutos. Se até aos 70 o jogo esteve partido, e equilibrado, a partir daí foi mais Arouca, com o cansaço a vir ao de cima no Felgueiras", destacou ainda Daniel Ramos, focando depois a ponta final da sua equipa que acabou por fazer toda a diferença no desfecho final. "Os dois golos na parte final foram fruto disso, de algum cansaço do adversário, mas nós também não quisemos levar o jogo para prolongamento. Depois de sofrermos o empate, soubemos esperar, ser matreiros e soubemos quando tínhamos de arriscar. Tivemos jogadores que entraram bem, com boa resposta e fomos justos vencedores", concluiu.