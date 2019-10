Darlan Bispo: «Vamos dar tudo!»

O trinco brasileiro Darlan Bispo, de 25 anos, é um dos jogadores do plantel do Louletano com mais cartel (formado no Vitória da Bahia, já passou pelas equipas B da Real Sociedad e do Getafe) e acredita que a equipa algarvia, do Campeonato de Portugal, poderá superar o Paços de Ferreira, da Liga NOS, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, este sábado, no Estádio Algarve.

"Sabemos que se trata de um adversário de um escalão superior mas vamos dar tudo para ganhar", diz Darlan Bispo, revelando grande ambição. "É um jogo bom para mostrarmos a nossa qualidade e um resultado positivo servirá para aumentar a confiança, depois de alguns jogos menos conseguidos", adianta.

Darlan Bispo salienta que o Louletano "pratica um bom futebol e tem jogadores de grande potencial, pelo que dispomos de argumentos para acreditar que poderemos complicar a vida ao Paços de Ferreira".

No Campeonato de Portugal "o primeiro objetivo passa por chegar aos 45 pontos e garantir a permanência. Depois disso procuraremos chegar o mais acima possível".