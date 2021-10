David Nogueira: «Vamos recordar este dia para o resto das nossas vidas»

Acabou o sonho, mas David Nogueira viu muito mais do que um simples jogo. “Foi um dia histórico. Daqui a muitos anos ainda se vai falar neste jogo. Enquanto formos vivos vamos recordar este dia para o resto das nossas vidas”, registou o treinador do Moitense, assumindo a grande dificuldade que se segue: “ Acredito que, em termos motivacionais, este jogo, por si só, é mais do que motivante. Os jogadores agora estão na lua e para trazê-los para a terra vai ser mais complicado.”