David Teles: «Representámos bem o Sintrense e demos uma boa réplica» As declarações do médio do Sintrense após goleada sofrida frente ao FC Porto na Taça de Portugal





• Foto: Pedro Catarino