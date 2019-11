De "aceso" a "jogo digno de uma final":" as reações de Benfica e Sp. Braga ao sorteio da Taça

O Benfica defronta o Sp. Braga nos oitavos-de-final da Taça de Portugal, um jogo "digno de uma final", nas palavras de Alan."O Benfica dispensa palavras. Que seja um jogo aceso, bonito, de festa como é a Taça de Portugal", afirmou o representante dos minhotos no sorteio realizado esta terça-feira na Cidade do Futebol Do lado dos encarnados, Shéu não escondeu a ambição das águias na prova. "É um clássico do futebol português. Vai ser uma eliminatória muito acesa e espero que desperte um grande entusiasmo do público e que as equipas correspondam. A Taça tem uma mística própria e o Benfica e o Sp. Braga estão habituados a disputar este tipo de encontros", afirmou.Os oitavos de final da Taça de Portugal, correspondentes à quinta eliminatória, disputam-se entre 17 e 19 de dezembro.