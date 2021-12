Definidas as datas, horários e transmissões televisivas dos 'quartos' da Taça de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta quinta-feira as datas, horários e transmissões televisivas dos quatro duelos dos quartos de final da Taça de Portugal.

Leça e Sporting são as duas primeiras equipas a entrar em ação. Leões deslocam-se ao Norte do país no dia 11 (terça-feira), com o início do encontro agendado para as 20h45.

Os possíveis adversários de Leça e Sporting em caso de apuramento para as meias-finais, Vizela e FC Porto, defrontam-se no dia seguinte (dia 12, quarta-feira), pelas 20h45. Antes, dá-se o Rio Ave-Tondela, às 18h45. O Portimonense-Mafra fecha a eliminatória, na quinta-feira (dia 13), e disputa-se também às 20h45.

Eis o programa:

Dia 11 (terça-feira)

Leça-Sporting (20:45, TVI)

Dia 12 (quarta-feira)



Rio Ave-Tondela (18:45, Sport TV)

Vizela-FC Porto (20:45, TVI)

DIA 13 (quinta-feira)

Portimonense-Mafra (20:45, Sport TV)