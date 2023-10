Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Dica herói no Dumiense: «Só via a Taça na televisão e agora qualifiquei a minha equipa» Alegria do cabo-verdiano Dica, herói na eliminação do AVS da prova





• Foto: Instagram Dica