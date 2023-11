Diogo Vila e o duelo com o Gil Vicente nos 'oitavos' da Taça: «Será um dia especial para nós e para a cidade»

Diogo Vila, capitão do Amarante, reagiu ao sorteio da 5.ª eliminatória da Taça de Portugal, que definiu o Gil Vicente como o próximo adversário dos amarantinos na prova rainha.





"Sabíamos que fosse qual fosse a equipa [que saísse no sorteio] que seria uma tarefa muito difícil para nós. Vamos tentar dignificar a qualidade que existe no nosso campeonato e todas as equipas que competem no Campeonato de Portugal", começou por dizer o defesa de 33 anos, em declarações ao Canal 11, que acompanhou de perto a reação dos jogadores ao sorteio.

"Somos uma equipa que trabalha muito, com muita ambição. Será um jogo que não vai fugir à regra, será mais um jogo difícil como são todos. Temos a certeza que vai ser um jogo muito complicado, uma vez que é da 1.ª Liga, com jogadores de muita qualidade. Vamos guardar esse dia, que será especial para nós e para a cidade, a Taça de Portugal é uma competição muito bonita. Vamos tentar continuar", continuou, antes de comentar o bom percurso que o Amarante tem feito no Campeonato de Portugal. "Temos uma equipa com muita ambição e jovens com muita qualidade e margem de progressão. Todos os jogos da Taça de Portugal são muito complicados."



Diogo Vila apelou ainda aos adeptos do clube para comparecerem em 'peso' em Barcelos. "Aproveito desde já para pedir todo o apoio deles, e a presença deles em Paredes foi incrível. Com eles por perto estamos sempre mais perto do sucesso, sem dúvidas."