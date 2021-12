Efeito Flamengo: clássico da Taça de Portugal dominou televisão paga no Brasil

O clássico entre FC Porto e Benfica deu à ESPN Brasil o comando naquele período na quinta-feira, segundo adiantou no Twitter o jornalista Gabriel Vaquer. Um resultado, com 2,9 pontos nos registos, que terá sido certamente influenciado pela novela em torno do regresso de Jorge Jesus ao Flamengo, que tem gerado muita expectativa no seio dos adeptos do clube carioca.Este registo, refira-se, é apontado pelo referido jornalista como algo pouco visto em jogos do futebol português na televisão brasileira.