Estádio do Dragão com lotação esgotada para o FC Porto-Benfica

O FC Porto anunciou que a lotação do Estádio do Dragão para o clássico desta quinta-feira com o Benfica está esgotada. Desta feita, o jogo entre dragões e águias para a Taça de Portugal irá contar com casa cheia, a rondar os 50 mil espectadores.A partida não irá contar com os treinadores principais, Sérgio Conceição e Jorge Jesus, por estar ambos a cumprir castigo.As duas equipas voltam a encontrar-se para o campeonato nacional no dia 30 de dezembro e no mesmo palco.