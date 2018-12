Estádio do Montalegre vai triplicar para receber o Benfica

O Estádio Municipal Dr. Diogo Vaz Pereira, casa do Montalegre, vai triplicar a lotação para receber o Benfica. A confirmação de que "tudo está a ser feito para proporcionar uma grande festa" a todos os transmontanos foi dada por Orlando Alves, líder da Câmara Municipal de Montalegre, que anunciou até uma ‘invasão’ de emigrantes naturais da região que já têm viagens programadas e anteciparam a chegada para as férias de Natal.Com apenas uma bancada para dois mil espectadores, o Estádio Municipal vai receber três novas bancadas amovíveis. Paulo Viage, presidente do clube e que acompanhou o líder da autarquia no início das obras para os vários melhoramentos, detalhou o que será uma realidade já a partir da próxima semana: "Atrás de cada uma das balizas vamos colocar duas bancadas com 1.500 lugares cada e, no lado contrário à central, ficará uma com mil lugares, o que nos permitirá ter seis mil lugares no total."Enquanto isso, o relvado – cujo mau estado foi uma das principais preocupações aquando da primeira vistoria técnica da FPF – também vai ser amplamente melhorado. Desde ontem, um terço do tapete verde que já tem mais de 20 anos e que estava em pior estado está a ser levantado.Ainda durante o dia de hoje, a empresa responsável espera colocar já grande parte da nova relva. Esta obra será concluída até terça-feira, dia 11, ficando depois o relvado em total repouso até à data da partida, dia 19.Ainda não há confirmação oficial por parte das entidades competentes, mas o princípio de acordo estabelecido na última reunião é que o jogo vai realizar-se no dia 19, às 18 horas, e com transmissão em direto na RTP1. O problema da iluminação artificial era uma das principais preocupações dos transmontanos, mas as quatro torres serão reforçadas com vários holofotes e também com a ajuda de geradores para suportar o aumento de energia. Orlando Alves reforçou o "compromisso sério" que existe entre todas as entidades competentes. "Na próxima vistoria tudo tem que estar preparado para aprovação da FPF. Fazer com que os grandes clubes visitem os pequenos é o espírito da Taça", destacou o líder da autarquia.