Estão definidos os encontros das meias-finais da Taça de Portugal

O Académico de Viseu venceu em casa (1-0) o Canelas 2010 e garantiu o último bilhete para as meias-finais da Taça de Portugal, cujo emparelhamento está já definido. Assim sendo, os viseenses vão defrontar o FC Porto, ao passo que no outro encontro Benfica e Famalicão vão tentar um lugar no Jamor.





As duas meias-finais estão marcadas para dias 5 e 12 de fevereiro - serão, como habitual, a duas mãos.