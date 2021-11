Estoril continua na Taça de Portugal após golear o Serpa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estoril Praia, da Liga Bwin, garantiu este domingo um lugar nos oitavos de final da Taça de Portugal após golear fora o Serpa, do Campeonato de Portugal, por 5-0, num jogo quase de sentido único.

A jogar no Alentejo, em jogo da quarta eliminatória da prova, os 'canarinhos' quiseram resolver cedo o jogo para evitar surpresas e marcaram logo aos 14 minutos, por Leonardo Ruiz, numa jogada de insistência após a bola a ir ao poste.

O tento madrugador do Estoril Praia afetou os alentejanos e, logo a seguir, aos 18 minutos, o central David Prata facilitou e perdeu a bola em zona proibida para Chiquinho, que isolado aumentou a vantagem dos forasteiros.

Com uma vantagem confortável, o conjunto da Liga Bwin baixou a intensidade do jogo e geriu posse de bola, e o FC Serpa, perto do intervalo, quase reduzia a desvantagem, quando Iaquinta rematou a cerca de 30 metros da baliza para defesa de Thiago Silva.

No segundo tempo, o Estoril Praia voltou a ter o domínio do jogo e a conseguir criar os melhores lances de golo, enquanto a equipa alentejana praticamente não passava do seu meio-campo.

Os 'estorilistas' voltaram a marcar, aos 55 minutos, numa jogada ensaiada, após um livre batido por Francisco Geraldes, com Leonardo Ruiz, sem marcação, a rematar em arco para o fundo da baliza, conseguindo o 'bis'.

Dois minutos volvidos, os jogadores do Estoril Praia festejaram uma vez mais, agora com um golo de Francisco Geraldes, após ele próprio ter batido um livre e combinado com Chiquinho, na grande área.

O avançado 'canarinho' André Clóvis, depois de cabecear à trave, minutos antes, marcou mesmo, num lance confuso e em que apenas teve que empurrar a bola para a baliza, fechando o resultado.

O melhor que o FC Serpa fez na segunda parte foi enviar a bola à trave, em cima do apito final, por Rui Oca, na cobrança de livre.

Jogo no Complexo Desportivo Manuel Baião, em Serpa.



FC Serpa-Estoril Praia, 0-5.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Leonardo Ruiz, 14 minutos.

0-2, Chiquinho, 18.

0-3, Leonardo Ruiz, 55.

0-4, Francisco Geraldes, 57.

0-5, André Clóvis, 76.

Equipas:

- FC Serpa: Rui Rosindo, Rui Martins, Brenner, David Prata, António Infante (Rúben Santos, 72), Diogo Conceição, João Malagueta, Marquinhos, Luiz Henrique (Jorge Raposo, 72), Tiago Floreano (José Vilão, 83) e Iaquinta (Rui Oca, 83).

(Suplentes: Rui Pereira, Diogo Petiz, Carlos Daniel, Rúben Santos, Rui Oca, Jorge Raposo e José Vilão).

Treinador: Marcos Borges.

- Estoril Praia: Thiago Silva, David Bruno, Patrick William, João Gamboa (André Franco, 72), Joãozinho, Rosier (Volnei, 45), Francisco Geraldes, Rodrigo Valente, António Xavier, Chiquinho (Ryotaro Meshino, 59) e Leonardo Ruiz (André Clóvis, 59).

(Suplentes: Daniel Figueira, Carles Soria, Volnei, André Franco, Arthur Gomes, André Clóvis e Ryotaro Meshino).

Treinador: Bruno Pinheiro.

Árbitro: António Nobre (AF Leiria).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luiz Henrique (16), Rosier (42), Marquinhos (53), David Bruno (65), Jorge Raposo (90) e Patrick William (90+1).

Assistência: Cerca de 700 espetadores.