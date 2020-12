Estoril goleia Lusitano de Évora e marca encontro com Boavista na Taça

O Estoril Praia, da 2ª. Liga, goleou esta quarta-feira o Lusitano de Évora, do Campeonato de Portugal, por 5-0, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, marcando encontro com o primodivisionário Boavista na próxima ronda.

Os golos de Murilo (08), Chiquinho (29), André Clóvis (50 e 76) e Lazare Amani (90) fizeram a diferença na partida, totalmente dominada pela equipa lisboeta, que no sábado recebe o Boavista na quarta eliminatória da 'prova rainha'.

Com forte pressão e intensidade, os estorilistas chegaram cedo ao tento inaugural, aos oito minutos, por Murilo, que já tinha ameaçado num remate à meia-volta, mas à segunda tentativa conseguiu bater o guarda-redes Pedro Garcia, com um remate rasteiro após transição veloz pelo flanco direito.

A formação da casa foi controlando as incidências da partida e ampliou a vantagem aos 29, num livre direto apontado por Chiquinho, que atirou rasteiro para o lado do guarda-redes, incapaz de travar o remate.

O Lusitano de Évora procurou reagir e, aos 33, Hélio Vaz tentou um belo golo, mas Thiago Silva teve uma grande intervenção, desviando ao de leve para a trave da baliza.

Na segunda parte, o Estoril Praia continuou a mandar e chegou ao terceiro golo aos 50, com André Clóvis a encostar uma bola entregue por Chiquinho, e o resultado podia ter sido dilatado com tentativas de Bruno Lourenço, a atirar por cima na 'cara' do golo (67), e por Murilo, que, solto de marcação, permitiu a defesa de Pedro Garcia (74).

O quarto golo acabaria por chegar aos 76, num 'bis' assinado pelo brasileiro André Clóvis, após assistência de João Carlos, com Lazare Amani a fechar a goleada no último minuto antes do tempo de compensação.

Jogo realizado no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

Estoril Praia - Lusitano de Évora, 5-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Murilo, 08 minutos.

2-0, Chiquinho, 29.

3-0, André Clóvis, 50.

4-0, André Clóvis, 76.

5-0, Lazare Amani, 90.

- Estoril Praia: Thiago Silva, Carles Soria (Joãozinho, 74), Marcos Valente, Bernardo Vital, Pedro Empis, Loreintz Rosier (Hugo Basto, 80), Bruno Lourenço, Lazare Amani, Murilo, Chiquinho (João Carlos, 74) e André Clóvis (Miguel Crespo, 84).

(Suplentes: Dani Figueira, Hugo Basto, Joãozinho, Miguel Crespo, Harramiz, Yakubu Aziz e João Carlos).

Treinador: Bruno Pinheiro.

- Lusitano de Évora: Pedro Garcia, Sunday (David Bonito, 46), David Prata (Edu Vieira, 73), João Nobre, Mabuza (Sócrates Pedro, 46), Mauro Andrade (Serginho, 80), Diogo Conceição, João Serrano, André Galamba, Zé Lúcio (Diego Pantoja, 73) e Hélio Vaz.

(Suplentes: Raví Paschoa, David Bonito, João Donato, Serginho, Sócrates Pedro, Edu Vieira e Diego Pantoja).

Treinador: José Bizarro.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Mabuza (27), Sunday (36), Lazare Amani (45+3) e Mauro Andrade (64).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de Covid-19.