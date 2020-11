Estoril-Lusitano adiado devido à Covid-19

O jogo entre o Estoril Praia, da 2.ª Liga, e Lusitano de Évora, do Campeonato de Portugal, da Taça de Portugal de futebol, foi adiado devido a casos positivos ao novo coronavírus. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou hoje o adiamento deste jogo da terceira eliminatória da Taça, bem como da receção do Vilafranquense (II Liga) à AD Sanjoanense (CP), pelo mesmo motivo, com ambos os jogos a serem adiados para 9 de dezembro.





"O UD Vilafranquense-AD Sanjoanense será disputado às 18:00 e o Estoril Praia-Lusitano Ginásio jogar-se-á às 21:00", informa a FPF em relação ao horário dos jogos na nova data.Antes, o Lusitano Évora tinha justificado que o jogo foi cancelado por terem sido "confirmados dois casos positivos" no plantel e que as medidas impedem também a realização do jogo de 29 de novembro com o Vitória de Setúbal, para o Campeonato de Portugal.A Estoril Praia – Futebol, SAD informa que o jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, entre o Estoril Praia e o Lusitano Ginásio Clube, agendado para este domingo, 22 de novembro, às 15 horas, no Estádio António Coimbra da Mota, não se irá realizar nesta data.Em comunicado enviado hoje, a Federação Portuguesa de Futebol informou a Estoril Praia SAD, que o adiamento do encontro se deve a casos confirmados de COVID-19 no plantel do Lusitano Ginásio Clube.No mesmo comunicado, a FPF reagenda a partida para o dia 9 de dezembro, no Estádio António Coimbra da Mota.Aos elementos do plantel do Lusitano Ginásio Clube que testaram positivo à Covid-19, a Estoril Praia – Futebol, SAD deseja uma rápida recuperação.A Estoril Praia – Futebol, SAD, tal como já o fez em ocasiões anteriores, reitera que a saúde está e estará sempre em primeiro lugar, sendo cada vez mais importante que todos nós, sem exceção, assumamos comportamentos de etiqueta respiratória, de uso de máscara, de desinfeção ou lavagem regular das mãos e de distanciamento físico.