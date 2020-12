Estrela da Amadora-Benfica vai jogar-se na Reboleira: conheça a data e o horário do jogo

O duelo entre o Estrela da Amadora e o Benfica, referente aos oitavos de final da Taça de Portugal, vai jogar-se no Estádio José Gomes, tal como era a vontade do clube da Reboleira.





apurou que a data e o horário da partida já estão definidos. O Estrela vai receber o Benfica na Amadora no dia 12 de janeiro, uma terça-feira, às 21h15. O encontro terá transmissão em direto na TVI.A FPF vai permitir a realização do encontro no Estádio José Gomes depois de uma reunião com a direção do Estrela, que tudo fez para que o encontro se realizasse na Reboleira, tendo inclusivamente garantido as condições de iluminação ideais para a transmissão televisiva da partida.No fim de semana seguinte o Benfica defronta o FC Porto no Estádio do Dragão, na 14ª jornada do campeonato.