Estrela da Amadora confirma favoritismo e bate Ferreiras na Taça

O Estrela da Amadora confirmou este sábado o favoritismo num jogo em que entrou praticamente a ganhar, batendo o Ferreiras, no Algarve, por 3-0, e apurando-se para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Na visita ao terreno da equipa do primeiro escalão distrital algarvio, do concelho de Albufeira, a equipa da Liga Sabseg entrou a ganhar na partida, com golo de Diogo Pinto, de grande penalidade, aos dois minutos, e aumentou a diferença por Madson (39') e Paulinho (79').

O arranque do jogo não podia ter sido melhor para os forasteiros: um mau passe de Rafael Teixeira a meio-campo gerou uma transição rápida, com o isolado Diogo Pinto a ser travado na área por Lúcio e a converter o respetivo penálti.

Com a vantagem no marcador, a equipa da Amadora continuou com ascendente perante um Ferreiras desmotivado por ver desmanchada a estratégia de tentar segurar o 'nulo' o máximo de tempo possível.

A pressão acentuou-se no último quarto de hora da primeira metade: Madson esteve perto do golo duas vezes, numa 'bicicleta' à figura (31) e num 'tiro' ao poste em que Paulinho facilitou na recarga, com a baliza aberta, permitindo o corte de um defesa (35').

O segundo golo do Estrela da Amadora chegou à passagem dos 39 minutos, num remate de Madson de fora da área em que o guardião dos algarvios ficou mal na fotografia.

O jogo foi mais equilibrado no segundo tempo, com André Sustelo (56') e Edinho Júnior (61') a desperdiçarem ocasiões para diminuir a diferença.

O Estrela 'acordou' com as substituições e selou a contagem aos 79 minutos, num ligeiro desvio de Paulinho após cruzamento de Leandro Tipote.

Nos descontos, o Ferreiras podia ter concretizado o 'golo de honra', numa jogada de André Pereira pela direita em que serviu Wilson Sadan em boa posição na área, mas este demorou tempo e o remate foi bloqueado por um defesa forasteiro.

Jogo no Estádio da Nora, em Ferreiras.

Ferreiras - Estrela da Amadora, 0-3.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Diogo Pinto, 2 minutos (grande penalidade)

0-2, Madson, 39'.

0-3, Paulinho, 79'.

Equipas:

- Ferreiras: Jovany Graça, Francisco Pereira (Wilson Sadan, 46'), Rafael Santos, Lúcio, Rafael Teixeira (David Vieira, 80'), Gonçalo Martins, Peixinho (Ricardo Mestre, 46'), Tomás Rodrigues, Edinho Júnior (André Pereira, 88'), Pedro Rodrigues e André Sustelo (Diogo Palma, 80').

(Suplentes: Bruno Costa, Diogo Palma, David Vieira, Wilson Sadan, Ricardo Mestre, José Coelho e André Pereira).

Treinador: Nuno Costa.

- Estrela da Amadora: Gonçalo Tabuaço, Tiago Melo, André Duarte, Anthony Correia, Afonso Figueiredo (Leandro Tipote, 63'), Mamadu Traoré, Reko (Chapi, 80'), Diogo Pinto, Diogo Salomão (Sérgio Conceição, 63'), Madson (Miguel Rosa, 83') e Paulinho (Bruno Fernandes, 80').

(Suplentes: Nuno Hidalgo, Bruno Fernandes, Chapi, Sérgio Conceição, Matheus Dantas, Miguel Rosa e Leandro Tipote).

Treinador: Ricardo Chéu.

Árbitro: Hugo Silva (Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lúcio (2'), Francisco Pereira (5'), Sérgio Conceição (69'), Reko (76'), Mamadu Traoré (85').

Assistência: Cerca de 400 espetadores.