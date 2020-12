Estrela da Amadora elimina Farense na Taça de Portugal

Houve novo tomba-gigantes na 3.ª ronda da Taça de Portugal. O Estrela da Amadora, do Campeonato de Portugal, eliminou o Farense, da Liga NOS, depois de um triunfo caseiro por 2-0.





Numa reedição da final de 1990, o clube da Amadora voltou a vencer, com golos de Latón (15 minutos) e Horácio Jau (46'). O Farense é a segunda equipa do principal escalão a 'cair' na Taça, depois de o Portimonense ter sido afastado da prova pela União de Leiria.O Estrela da Amadora, que regressou aos campeonatos nacionais esta temporada, após a fusão com o Sintra Football, vai visitar o Anadia, igualmente do terceiro escalão, na quarta eliminatória.